Ist er Gisele Bündchens Neuer?

Nun scheinen sich Joaquim und Gisele näher gekommen zu sein – dass die Kinder ihn bereits durch den Kampfsport kennen, könnte sicher beim Aufblühen dieser neuen Beziehung helfen. Joaquim Valente ist der jüngste von drei Brüdern, durch den Vater wurde ihm Jiu-Jitsu praktisch in die Wiege gelegt. Er studierte an der Barry University in Florida Kriminologie, betätigt sich inzwischen als Kampfkunst-Trainer und lebt laut seines Linkedin-Profils in Miami. Umso praktischer also, dass Gisele dort kürzlich ein Haus erwarb – die Kinder können somit näher bei ihrem Vater sein und sie näher bei ihrem neuen Schatz. Zwei Fliegen mit einer Klappe also.