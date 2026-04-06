«Glück ist ein scheues Reh»

Ihre Karriere als Messdiener währte nur kurz, weil Sie dem Pfarrer «zu viel Show» machten. Hat Ihre Begegnung mit dem Dalai Lama Sie glücklich gemacht?

Ja, zutiefst. Es war ein spirituelles Geschenk. Ich war damals gemeinsam mit der unvergessenen Hannelore Elsner dort. Wir fühlten uns danach wie berauscht, fast wie albern-glückliche Kinder. Wir hätten vor Freude tanzen können. Hannelore fragte mich: «Bist du auch so selig wie ich?» Und ich war es. Es war die unmittelbare Wirkung der Aura dieses besonderen Menschen, die wir uns rational kaum erklären konnten.