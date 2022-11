Das Baby von Barbara Meier ist da!

Auf Instagram konnte man beinahe live miterleben, wie der Bauch von «Germany's Next Topmodel»-Gewinnerin Barbara Meier (36) stetig wuchs und sie ihre Schwangerschaft genoss. Sie sprach auch immer wieder über ihre Gefühle und sagte zum Beispiel, dass sie mit dem zweiten Kind viel entspannter sei. Eines wollte sie aber partout nicht verraten: das Geschlecht ihres zweiten Kindes. «Das wissen nur mein Mann und ich und den Namen schiebe ich leider vor mir her, aber ich kann mich noch nicht entscheiden», so das Model zu «Bild».