«GNTM»-Nacktshooting war für Lieselotte eine «rote Linie»

Kandidatin Lieselotte (66) hat die «Germany's next Topmodel»-Fans in der aktuellen Folge am Donnerstagabend überrascht: Die taffe 66-Jährige sträubte sich gegen das Nacktshooting. «Nacktheit geht doch niemanden was an, nur mich selbst», erklärte Lieselotte ihren Entschluss in der Modelshow. «Dass gerade die lockere Lieselotte ein Problem mit Nacktheit hat, hätte ich im Leben nicht gedacht», sagte Heidi Klum – und schaffte es tatsächlich, Lieselotte doch zu überzeugen. Die 66-jährige Berlinerin blieb in der Sendung und schaffte es sogar noch eine Runde weiter.