Der Preis für den besten Hauptdarsteller in einem Drama ging an Austin Butler (31) für seine Rolle als Elvis Presley in Baz Luhrmanns (60) Biopic «Elvis». Cate Blanchett (53) wurde für ihren Auftritt in «Tar» als beste Drama-Schauspielerin ausgezeichnet. Den Award für die «Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle» bekam Angela Bassett (64) für ihren Auftritt in «Black Panther: Wakanda Forever».