Grosse Anteilnahme nach Unfalltod von Michael Ballacks Sohn

«Die Nachricht von Emilios Tod hat mich zutiefst erschüttert. In so einem Moment gibt es keine Worte», erklärte Oliver Kahn (52), Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München. Der Verein «steht in Gedanken an der Seite unseres früheren Mannschaftskollegen Michael Ballack, seiner Familie und allen seinen Angehörigen». Sportvorstand Hasan Salihamidzic (44) sei ebenso «fassungslos»: «Michael war viele Jahre mein Mitspieler und ist mein Freund. Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner ganzen Familie und werden es in dieser schweren Zeit bleiben.»