«Grössenwahnsinnige» Schweizer wollen Rekordsumme

Laut einer ADAC-Umfrage bietet er die «beste Currywurst in NRW» an, durch die Corona-Pandemie konnte Marco Peters (48) sie aber lange nicht von seinem Foodtruck aus verkaufen. Also will der Duisburger mit seinem Start-Up «Iss doch wurscht» die Wurst in den Supermarkt bringen. Currywurst im Glas heisst die Lösung. Dazu gibt es Sossen wie Mango oder Erdbeer-Curry – und eine vegane Alternative aus Haferflocken, Käse und Ei. Peters bietet grosszügige 49 Prozent Firmenanteile für 49'000 Euro. Currywurst-Fan Ralf Dümmel stürmt ohne Absprache mit den anderen Löwen auf die Bühne. Nicht wegen Nachschlag, sondern er reicht Peters buchstäblich und symbolisch die Hand. Peters schlägt (symbolisch) ein. 49 Prozent: So einen hohen Anteil gab es auch noch nie. «Da müsste man fast runter mit den Prozenten», sagt Dümmel. Getan hat er es aber nicht.