Guido Cantz positiv auf Corona getestet

Cantz könne nicht sagen, «wann und wo ich mich infiziert habe», erklärt er zudem. Zahlreiche Nutzer wünschten ihm in den Kommentaren gute Besserung. Einzelne User schrieben dort aber auch, dass ein möglicher Zusammenhang mit dem Karnevalsauftakt in Köln bestehen könnte. Der Moderator war am 11. November bei der Karnevalssession auf dem Heumarkt aufgetreten.