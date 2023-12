Guido Maria Kretschmer verliert kurz vor Weihnachten seine Mutter

Guido Kretschmers Mama Marianne stirbt nur vier Monate nach seinem Vater

In einem Instagram-Beitrag verabschiedet sich der «Shopping Queen»-Star rührend von seiner geliebten Mutter Marianne. «Heute vor einer Woche ist meine geliebte Mutter meinem Vater in den Himmel gefolgt. [...] Danke Mama, dass du mich immer behütet und bedingungslos geliebt hast! Du fehlst mir so sehr…», lauten die ergreifenden Worte, die Guido Maria Kretschmer sieben Tage nach dem Tod seiner geliebten Mutter wählt. Sein Vater Erich war erst im August verstorben. Vier Monate später muss Kretschmer nun auch seine Mutter ziehen lassen.