Günther Jauch bekommt Hassnachrichten

Derzeit müsse sich Jauch «massenhaft» Vorwürfe anhören. Etwa, dass er «Beihilfe zum Völkermord» leiste, zu «Körperverletzung und Mord» anstifte und sich mitschuldig am «grössten Verbrechen an der Menschheit» mache. «Ich wundere mich tatsächlich, dass es so viele sind. Ich wundere mich, dass die das alles im glasklaren Deutsch mit Subjekt, Prädikat, Objekt formulieren können. Und ich wundere mich, dass die sich vor allen Dingen überhaupt nicht scheuen, das mit vollen Namen zu machen», berichtet Jauch aus der Quarantäne.