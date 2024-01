«Das war eine Fernsehsendung Anfang der 80er-Jahre: ‹Rätselflug›. Da bin ich mit so einem Hubschrauber rumgeflogen. Dann bin ich neben den Pyramiden gelandet, aber in einem militärischen Sperrgebiet. Der Pilot kannte sich nicht richtig aus», führt Günther Jauch weiter aus und fährt fort: «Da waren sofort ägyptische Soldaten. Die haben mich hopsgenommen und sofort in eine Zelle eingesperrt», zitiert ihn die «Bild» weiter. Doch wie man den erfahren Talkmaster kennt, kann er jeder Situation etwas komisches abgewinnen. «Die wunderten sich natürlich. Mit Hubschrauber und Kameramann… Ich war ja nicht so der klassische Terrorist.» Zwei Stunden musste Jauch in seiner Zelle ausharren, dann wurde er wieder auf freien Fuss gesetzt. Den kurzzeitigen Besuch im Gefängnis im meist staubtrocken und heissen Ägypten hat der Moderator auch heute noch recht positiv in Erinnerung: «Es war recht schattig in der Zelle. Das war in Ordnung.»