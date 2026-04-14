Günther Jauch stellt endlich wieder die Millionenfrage

Der muss er sich jedoch ohne Joker stellen. Den ersten benötigte er für die 2000-Euro-Frage, in der es um den Geburtsort von Rum geht. Dank des 50:50-Jokers entscheidet er sich schlussendlich für Barbados. Den Telefonjoker setzt der Berliner bei 16'000 Euro ein, als die Frage behandelt wird, wessen Torrekord ein gewisser Alexander Owetschkin gebrochen hat. Mit der Antwort «Eishockeyspieler Wayne Gretzky» liegt der Mann am Telefon – der bei Jauch einst selbst 64'000 Euro gewonnen hatte – goldrichtig.