Günther Jauch unterläuft peinlicher Fehler

Nicht der erste Jauch-Patzer

Vor genau drei Jahren ereignete sich in Jauchs Sendung ein Novum: Zum ersten Mal in der Geschichte von «Wer wird Millionär?» musste der Sender die ikonische Anmoderation wiederholen. Der TV-Star nahm seinen Patzer nicht allzu ernst, scherzte in die Kameras: «Das fängt ja gut an. Ich bin zu weit gegangen, oder?» Der Beginn der Sendung wurde prompt wiederholt. Jauch schob selbstironisch nach: «Ich mache die Sendung noch nicht so lange. Peinlich!»