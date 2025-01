Gwyneth Paltrow hat eine ihrer LA-Villen verkauft

Einblick in Gwyneth Paltrows Reich

Paltrow wohnt mit ihrem zweiten Ehemann Brad Falchuk (53) und dessen Kindern in einem Neubau auf einem 2016 für 4,9 Millionen Dollar erworbenen Grundstück in Montecito, dem Ort, in dem auch die Sussexes wohnen. 2020 wurden dann auch die beiden Gästehäuser fertiggestellt, eines davon konnte 2023 sogar für eine Nacht via Airbnb gebucht werden. Vor drei Jahren öffnete sie dem Magazin «Archtectural Digest» die Tür zu ihrem neuen Daheim und gab eine Tour, die nicht nur durch die grosszügige Küche mit Kamin, sondern auch durch den grosszügigen Spa führte.