«GZSZ»-Star Chryssanthi Kavazi vermisst ihren verstorbenen Vater

«GZSZ»-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (33) hat in einem langen Instagram-Beitrag an ihren verstorbenen Vater erinnert. Zu Fotos, die die beiden an Kavazis Hochzeit mit Schauspielkollege Tom Beck (44) zeigen, schreibt sie: «Es gibt nur wenige Bilder, die ich mindestens 1.000 Mal angeschaut habe und die in mir ein Gefühl von Liebe, Wärme und ganz grosser Sehnsucht auslösen. Solche wie diese hier.»