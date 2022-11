GZSZ-Star Lennart Borchert litt an Hodenkrebs

Manchmal liegen Freud und Leid ganz nahe beieinander. Diese Erfahrung machte Lennart Borchert (23) im Jahr 2020. An dem Tag, als für ihn mit der Zusage für eine Hauptrolle in der TV-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ein Traum in Erfüllung ging, begann auch ein Albtraum: Beim Schauspieler wurde Hodenkrebs entdeckt. Kurz darauf stellte sich heraus, dass der Tumor bösartig ist.