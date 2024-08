Doch dem ist nicht so. Selbst «Die Bunte» lag da falsch. Cora Schumacher machte auf Instagram schnell klar, dass eine Versöhnung wohl nicht in Sicht ist. Auf die Frage des Magazins, ob jetzt die Versöhnung kommt, antwortet Cora Schumacher eindeutig: «Nein! Ich möchte einfach nur meine Ruhe und meinen Frieden finden! Lasst mich doch bitte alle mal eine Zeit für mich zur Ruhe kommen.» Das Kriegsbeil scheint also nicht begraben, sondern lediglich zur Seite gelegt worden zu sein. Ob der Streit Schumacher gegen Schumacher bald in die nächste Runde geht, bleibt also abzuwarten.