Haben sie das Ergebnis der Oscars vorhergesagt?

Stattdessen ging die Auszeichnung für den besten Hauptdarsteller an Timothée Chalamet (29) für seine Rolle in «A Complete Unknown». Das könnte ein Indiz für nächste Woche sein. Seit 2020 haben vier Schauspieler, die diesen SAG-Award erhielten, später auch einen Oscar entgegennehmen dürfen. Das waren unter anderem Cillian Murphy (48) für seine Rolle in «Oppenheimer» und «The Whale»-Darsteller Brendan Fraser (56).