«Habt ihr Sex, wenn das Haustier im selben Raum ist?»

In ihrem erfolgreichen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood», besprechen Tom und Bill Kaulitz (35) nicht nur ihre Erlebnisse und kleinen Problemchen aus dem Alltag, sondern nehmen sich auch den Fragen ihrer Fans an. In der neusten Folge will eine Zuhörerin von den Zwillingen wissen, ob es ihnen auch unangenehm sei, «Sex zu haben, wenn euer Haustier im selben Raum ist?» – was die beiden bejahen.