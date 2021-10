Hailey Bieber ist nach Set-Unfall «untröstlich»

Nach dem tragischen Unfall am Set des Films «Rust» hat Hailey Bieber (24) allen Beteiligten ihr Mitgefühl ausgesprochen. Ihr Onkel Alec Baldwin (63) hatte am Drehort in Santa Fe, New Mexico, versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) erschossen. «Ich sende all meine Liebe an die Familie von Halyna Hutchins», schrieb Bieber in ihrer Instagram-Story und nannte den Vorfall «eine wirklich unvorstellbare und verheerende Tragödie».