Mit dieser freudigen Nachricht haben sie alle überrascht: Am Donnerstag (9. Mai) haben Justin Bieber (30) und seine Ehefrau Hailey Bieber (27) bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Das Paar teilte diese Neuigkeit mit einem gemeinsamen Instagram–Post, in dem in mehreren Videos Hailey Biebers Babybauch deutlich sichtbar wird. Die US-Influencerin soll demnach bereits im siebten Monat schwanger sein.