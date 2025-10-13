Wie den Kommentaren zu entnehmen ist, dürfte Halle Berry gerne öfter unser Land besuchen kommen. «Du bist immer herzlich willkommen in der Schweiz», schreibt eine Userin unter die Bilder. Ein anderer Nutzer meint: «Die Schweiz fühlt sich wirklich wie ein Traum an. Es ist nicht nur die Landschaft, sondern auch das Gefühl von Frieden und Harmonie. Kein Wunder, dass du gefesselt bist.» Ihre Freude daran, die Schweiz zu erleben, sei absolut ansteckend.