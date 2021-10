Halloween-Vorfreude bei Chrissy Teigen und John Legend

Während Legend das Familienoberhaupt Gomez Addams (Raúl Juliá, 1940-1994) mimt, schlüpft Teigen in die Rolle der Morticia Addams (Anjelica Huston, 70). Die kleine Luna ist als Tochter Wednesday (Christina Ricci, 41) verkleidet, während Vilailuck die Grossmutter (Judith Malina, 1926-2015) darstellt. Eine weitere Person, deren Identität noch nicht geklärt ist, steht als Cousin Itt (John Franklin, 62) im Hintergrund. In dem kurzen Video spielt der «All of Me»-Interpret die Titelmelodie des Gruselfilms von 1991.