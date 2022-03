Viel aus dem Privatleben über den Mann, der gerade die Welt in Atem hält, weiss man nicht. Bekannt ist, dass der am 7. Oktober 1952 in Leningrad geborenen Wladimir Wladimirowitsch Putin sich schon früh für Kampfsport interessierte und sich als Jugendlicher in Boxen und Judo übte – in letzterem erhielt er nach eigener Aussage den schwarzen Gürtel. Ausserdem soll Skifahren zu seinen sportlichen Vorlieben gehören.