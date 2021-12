Darüber hinaus versuchte sich Mir zwischenzeitlich hin und wieder als Schauspielerin. So spielte sie bereits Nebenrollen in zwei Folgen der ARD-Fernsehserie «In aller Freundschaft» sowie in der Kinokomödie «Unsere Zeit ist jetzt» mit Til Schweiger, 58. Und auch vor Herausforderungen wie «Grill den Henssler» oder «Das grosse Promibacken» schreckte Mir nicht zurück.