Für Peter Kraus ist seine Ingrid bis heute «die schönste Frau Wiens»

Peter Kraus adoptierte Ingrids Tocher Gaby (†39) aus einer vorherigen Beziehung, später kam der gemeinsame Sohn Michael (50) hinzu. Für Peter Kraus änderte sich sein Leben durch Ingrid radikal: Er sei nicht mehr unaufhörlich unterwegs gewesen, sondern hätte sich Zeit gelassen, die Beziehung ruhig anzugehen, verriet er «T-Online». Die Liebe, die aus dieser Ruhe erwuchs, hält bis heute. Der «schönsten Frau Wiens», wie Kraus sie gegenüber «Redaktionsnetzwerk Deutschland» nannte, sei er immer treu geblieben. Das sei ihm nach seinen wilden Bühnen-Jahren nicht mehr schwergefallen, so der 85-Jährige. Und auch für Ingrid änderte sich mit der Hochzeit der gesamte Alltag: Nach der Geburt ihres Sohnes stellte sie ihre eigene Karriere zurück und wurde Hausfrau. Gemeinsam leben die beiden heute in einer Villa am Luganer See in der Schweiz.