Das «Château Pompöös» mit elf Zimmern steht im Südwesten Deutschlands, genauer im Bundesland Rheinland-Pfalz in Kirchheim, wo Glööckler mit seinem Lebenspartner ab Juli 2015 wohnte. Im Februar 2023 trennte sich das Paar – seither lebt der Modedesigner in Berlin. Bereits vor einem Jahr kündete der durch seinen TV-Shoppingkanal bekannt gewordene Designer den Verkauf der gemeinsamen Villa an – nun zieht er offenbar endgültig einen Schlussstrich unter den Lebensabschnitt in Kirchheim.