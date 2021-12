Harnaaz Sandhu aus Indien ist die neue Miss Universe

Harnaaz Sandhu qualifizierte sich als Gewinnerin des indischen Contests Miss Diva 2021 für die Wahl zur Miss Universe. Die junge Frau, die als Model und Schauspielerin arbeitet, setzte sich in Israel in drei Runden durch. Nach Durchgängen im Badeanzug und im Abendkleid stand ein Interview mit Moderator Steve Harvey, 64, an.