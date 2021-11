Bei der Auflistung der Teilnehmer an der Retrospektive fehlte ein wichtiger Name: Joanne K. Rowling, 56, die britische Autorin und Schöpferin der Romane um den Zauberschüler. Laut «The Hollywood Reporter» könnte das an ihren im Sommer 2020 getätigten Aussagen zum Thema «Transgender» liegen.