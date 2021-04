«Harry Potter»-Star Helen McCrory ist gestorben

Die in London geborene Helen McCrory studierte an der Universität der Künste London. Die Schauspielerin mit walisischen und schottischen Wurzeln erhielt zunächst kleinere TV-Rollen, bevor sie 1994 im Film «Interview mit einem Vampir» zu sehen war. Es folgten Auftritte in «Casanova», «Geliebte Jane» oder «Die Queen». In letzterem spielte sie Cherie Blair, 66, Ehefrau des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair, 67. In der «Harry Potter»-Reihe verkörperte sie Narzissa Malfoy, die Mutter von Draco Malfoy, und in der erfolgreichen britischen Serie «Peaky Blinders» die furchtlose Polly Gray. 2017 wurde ihr von Queen Elizabeth II., 94, der Titel Order of the British Empire (OBE) verliehen.