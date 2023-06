Harry-Potter-Star verzaubert nackt in der «Vogue» – mit 82 Jahren

Miriam Margolyes ist einer ganzen Generation durch ihre Rolle als Professor Sprout in den Verfilmungen der «Harry Potter»-Reihe bekannt geworden. Dort lehrt sie den Schülerinnen und Schülern der Magie-Schule Hogwarts alles, was diese über magische Pflanzen und Kräuter wissen müssen. Und auch in ihr echtes Leben bringt Miriam Margolyes ordentlich Würze in ihr Leben. In Interviews nimmt sie kein Blatt vor den Mund, flucht gerne mal wie ein betrunkener Seefahrer – und hat keine Hemmungen, die Hüllen fallen zu lassen.