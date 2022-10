James Phelps (36), der Fred Weasley spielte, twitterte: «Ich werde die Gespräche über alle möglichen Themen unter der Sonne vermissen. Und ich werde nie vergessen, dass Robbie Coltrane im September 2000 an meinem allerersten Tag an einem Filmset zu einem sehr nervösen 14-jährigen Ich kam und sagte: ‹Viel Spass, du wirst toll sein›. Danke dafür.» Auch Neville-Longbottom-Darsteller Matthew Lewis (33) teilte in einem Tweet seine Erinnerungen an den Schauspieler: «Ich bin früher mit Robbie Coltrane zwischen Manchester und London in seinem mehr oder weniger restaurierten MGA gefahren. Ich drehte ihm Zigaretten, während er über die Wege der Welt sprach, und ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben so viel gelacht oder so viel gelernt habe.»