In dem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch fragt Moderatorin Alexandra Cooper (28) sie direkt, ob sie jemals mit Justin Bieber romantisch verbandelt gewesen sei, als dieser noch vergeben war. Bieber, die sich dazu noch nie öffentlich geäussert hatte, weist den Vorwurf klar von sich. «Als wir anfingen, miteinander rumzumachen oder etwas in der Art, war er niemals in einer Beziehung, zu keinem Zeitpunkt. Ich würde niemals... Es ist nicht meine Art, mich in eine Beziehung einzumischen. Ich würde das niemals tun. Ich wurde besser erzogen.»