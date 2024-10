Hat Ralf Schumacher im Interview gelogen?

Die Aussage sei «unter gleich mehreren Aspekten unwahr»

Wie die «Bild» weiter berichtet, wurde Ende September ein Schreiben an das Juristenteam von Ralf Schumacher geschickt, in dem dargelegt wurde, dass seine Aussagen nicht den Tatsachen entsprechen. «Sie (Ralf Schumacher, Anm.d.Red.) behaupten, eine Klärung mit unserer Mandantin gewollt, und mehr noch: versucht zu haben. Ein Vorhaben, das (einseitig) daran gescheitert sei, dass unsere Mandantin Sie ‹gesperrt habe›, auf ihren Social-Media-Accounts und in ihrem Handy. Dies ist unter gleich mehreren Aspekten unwahr», soll es im Schreiben heissen.