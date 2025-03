Hat Sabrina Carpenter unseren Nationalsport versext?

Ihre Fans feiern die neue Pose

Die «Carpenters», wie sich die Fans der Sängerin nennen, in den sozialen Medien sind begeistert von Carpenters neuer «Juno»-Pose. Ein Fan schrieb auf TikTok: «Das ist meine zweitliebste ‹Juno›-Pose». Platz eins gehöre nach wie vor dem «Eiffelturm» in Paris. Eine weitere Person lobte Carpenters Kreativität: «Sie hat die Aufgabe verstanden. So lustig». «Ich liebe es, dass es nicht einmal mehr Sexstellungen sind», äusserte sich ein weiterer Fan, «Sie tut einfach, was sie will».