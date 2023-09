In einer neuen Netflix-Dokumentation mit dem Titel «Beckham», die am 4. Oktober auf dem Streamingdienst erscheint, spricht das ehemalige Spice Girl über die Anfänge ihrer Beziehung. David war damals ein aufstrebender Fussball-Star, Victoria startete als Posh Spice mit der Girl Group «Spice Girls» durch. Victoria erinnert sich in einem Clip aus der Doku, welcher bereits erschienen ist, noch genau an den Moment, als sie David zum ersten Mal sah. «Als ich ihn in der Fussballer-Lounge sah, waren alle anderen Fussballer an der Bar, aber er stand da und sprach mit seinen Eltern», weiss sie noch.