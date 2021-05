Hatten J.Lo und Ben Affleck ein Wochenend-Date?

Jennifer Lopez (51, «On the Floor») und Ben Affleck (48, «Good Will Hunting») sollen das Wochenende zusammen verbracht haben. Laut dem US-Magazin «TMZ» wohnten der US-Superstar und der Oscarpreisträger im Big Sky Resort in Montana, ganz in der Nähe des Yellowstone-Nationalparks, und fuhren dort auch zusammen herum.