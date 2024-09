Die Filmfestspiele in Venedig versammeln derzeit die Crème de la Crème der Schauspielwelt und gewähren Fans und Anwesenden einige exklusive Einblicke. So haben Brad Pitt (60) und seine Freundin Ines de Ramon (31) ihre Paar-Premiere auf dem roten Teppich absolviert, Sigourney Weaver (74) ist wegen Kamala Harris (59) beinahe in Tränen ausgebrochen, und ein ganz bestimmter James-Bond-Schauspieler überrascht mit seinem Aussehen. Hättest du ihn erkannt?