Fans bringen die alte Miley schwer aus den Köpfen

Ansonsten sind sie und der 26-Jährige sich in einer sehr wichtigen Sache sehr ähnlich: «Wir nehmen das Leben beide nicht zu ernst.» Cyrus verriet, dass sie mit Morando auch an einem Song kollaboriert hat, der auf ihrem neuen Album erscheint: «Er hat mir geholfen, ‹Something Beautiful› zu schreiben. Ich kann sehr gut mit Menschen zusammenarbeiten, die ich liebe. Und Maxx inspiriert mich so sehr.»