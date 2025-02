Hausbesuch bei der «Sex and the City»-Schöpferin 

«Könnte ich wählen», sagt Candace Bushnell, «würde ich in der Schweiz wohnen.» Genauer: in Gstaad. Die 66-Jährige war dort 2000 Gast an der Hochzeit von Kirsty und Ernesto Bertarelli. «Ich habe mich sofort in den Ort verliebt. Aber dort leben?», fragt sie und lacht. «Ich müsste wohl einen Schweizer heiraten.» Ausgerechnet! Die Frau, die Tausende – auch die Autorin dieses Textes – dazu gebracht hat, sich bedingungslos in New York zu verlieben, will in die Schweiz ziehen!