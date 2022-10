Heidi Klum, die Königin von Halloween, ist zurück

Heidi Klum (49) ist bekannt als «Königin von Halloween». Diesen Ruf haben ihr ihre alljährlichen Halloween-Partys in New York eingebracht, Heidis aufwändige Kostüme sind inzwischen schon legendär. Gespannt blicken Fans des Grusel-Festes jedes Jahr am 31. Oktober zum Big Apple, um zu sehen, was das Model sich nun wieder hat einfallen lassen. Die letzte Feier zum All Hallows Eve fand für Heidi und ihre Gäste 2019 statt – danach musste die Gastgeberin Corona-bedingt eine zweijährige Pause einlegen. Das hielt Heidi im vergangenen Jahr aber nicht davon ab, mit ihrer Familie eine eigene kleine Halloween-Party zu schmeissen und es dabei richtig gruselig zugehen zu lassen.