In der Kommentarspalte überwiegt schliesslich die Bewunderung und Zustimmung für den ehrlichen Auftritt: «Hier zeigt diese Königin einfach ihre wundervollen Linien und altert anmutig und wunderschön. Es fühlt sich so erfrischend an, das zu sehen. Ehrlich!» Ein anderer Fan schreibt etwa: «Ich glaube, ich habe eine Obsession mit der neuen Heidi». Die Community ist sich einig, dass sich die Blondine so «fantastisch» und «super gealtert» ruhig auch in anderen Formaten derart natürlich zeigen könne. Ob sie das etwa auf Instagram oder bei «Germany's next Topmodel» künftig machen wird, bleibt abzuwarten.