In der Familie von Modelmama Heidi Klum (49) gibt es einen Grund zu feiern. Ihr Sohn Johan hat Geburtstag. Ihre 10,2 Millionen Instagram-Follower lässt sie daran teilhaben. Klum postete ein Bild, auf dem sie mit Johan zu sehen ist, als der, noch als kleiner Junge, frech die Zunge in die Kamera streckt. Das Besondere an dem Schnappschuss: Die 49-Jährige hält ihre jüngeren Kinder für gewöhnlich von der Öffentlichkeit fern und verdeckt ihre Gesichter in den sozialen Medien mit Emojis.