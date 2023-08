Heidi Klum gibt seltenen persönlichen Einblick

Heidi Klum (50) hat einige traumhafte Wochen in Italien hinter sich, wo sie unter anderem mit Ehemann Tom Kaulitz (33) ihren vierten Hochzeitstag feierte, im Meer badete und ganz viel feine Köstlichkeiten geniessen durfte. Zurück in den USA fehlte ihr zunächst nicht nur der Koffer – dieser schien zunächst verloren, wurde inzwischen aber von der Fluggesellschaft gefunden und mit Heidi vereint. Auch der Schlafrhythmus wollte sich nicht so schnell einfinden.