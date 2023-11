Heidi Klum greift für Halloween zu menschlichen Accessoires

Sie hat es wieder einmal geschafft. Heidi Klum (50), die Königin von Halloween, lud auch dieses Jahr am 31. Oktober zu ihrer alljährlichen Halloween-Party in New York ein und wie immer machte sie im Vorfeld ein grosses Geheimnis um ihr eigenes Kostüm. Jedes Jahr beginnt das Rätselraten aufs Neue, in wen oder was sich Heidi wohl zum Gruselfest verwandeln wird.