Heidi Klum lässt tief blicken

Heidi Klum (49) hat ihr legendäres Wurmkostüm von Halloween gegen funkelnden Glamour ausgetauscht. Am Samstagabend begeisterte das Model bei einer Gala des Los Angeles County Museum of Art (LACMA) in einem lilafarbenen Neckholder-Kleid mit tiefem V-Ausschnitt und unzähligen Pailletten.