Während Heidis Ehemann strahlend in die Kamera blickt, sieht der Rest der Familie auf dem Foto ziemlich müde aus. Betitelt ist das Foto mit «Love» (auf Deutsch: Liebe). Ein weiteres Video auf Instagram zeigte Tom Kaulitz auf einer kleinen Trittleiter stehend, wie er oben auf dem Weihnachtsbaum einen grossen goldenen Stern platziert. Dazu läuft der Song «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carrey (54).