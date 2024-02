Heidis Haltung gegenüber Gottschalk dürfte sich wohl noch weiter verschlechtert haben, als sich auch noch Gottschalks Freund Mike Krüger (72) in die Diskussion einmischte, als er über eine Wäschekampagne von Heidi und Leni Klum lästerte. «Fahre ich durch Hamburg und sehe plötzlich auf allen Plakatwänden Heidi mit ihrer jungen Tochter, nur wirklich spärlich bekleidet in Dessous. Wo man sagt: Okay, was will Heidi jetzt ihrer Tochter damit beibringen?», worauf Gottschalk nachlegte: «Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat es gereicht».