Schiefe Töne am «GNTM»-Finale

Heidi Klum singt mit Tom Kaulitz live auf der Bühne

Am grossen Finale der «Germany's Next Topmodel»-Show wagt sich Modelmami Heidi Klum an ein neues Talent: Sie singt live auf der Bühne und lässt sich dabei auf dem Klavier von Ehemann Tom Kaulitz begleiten. Alle Töne hat das Model nicht getroffen, dafür umso mehr Emotionen in die Performance gepackt.