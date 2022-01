Heidi Klum über Tom Kaulitz: «Nicht einfach» als plötzlicher Stiefpapa

Ihre jüngeren Kinder scheinen dagegen nicht in ihre Fussstapfen treten zu wollen. «Meine Jungs sind grosse Gamer», erzählte Heidi Klum. «Lou könnte in die Musik gehen. Wir wissen es nicht. Manchmal sagt sie: 'Ich will ein Popstar werden.'» Die Zwölfjährige sei ausserdem ein grosser Fan von Anime-Figuren und Cosplay. Ihre weiteren Berufswünsche seien Tierärztin oder Präsidentin. «Es ist eine Entscheidung zwischen diesen drei Möglichkeiten», so Klum.